Engie relève ses objectifs annuels après un trimestre solide

Par ailleurs, Engie se dit en bonne voie pour accélérer son développement dans les Renouvelables avec 4 GW de capacités supplémentaires en moyenne chaque année et ce, jusqu'en 2025.

Engie est en discussion avec Gazprom au sujet de la demande russe de modification du schéma de paiement pour la fourniture de gaz. Le groupe a pris les mesures nécessaires pour être prêt à exécuter ses obligations de paiement, pour autant que cela soit conforme au cadre des sanctions européennes et ne modifie pas l'équilibre des risques pour la société.

Compte tenu de la très forte performance du premier trimestre 2022 et d'une réévaluation des hypothèses, portant notamment sur l'évolution du prix des commodités, pour le reste de l'année, Engie prévoit désormais que le résultat net récurrent, part du groupe (RNRpg) pour l'année 2022 se situera dans une fourchette de 3,8 à 4,4 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'Ebitda de 11,7 à 12,7 milliards d'euros et d'Ebit de 7à 8 milliards d'euros. Compte-tenu du contexte actuel de forte volatilité, la fourchette de guidance a été élargie.

