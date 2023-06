Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : refranchit les 15E, vise le 'gap' des 14,94E information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 13:56









(CercleFinance.com) - Engie refranchit les 15E suite à l'accord de prolongation de la vie des réacteurs nucléaires en Belgique (redémarrage les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2026, voire dès novembre 2025).

Le cours franchit la résistance des 14,94E et se dirige vers un comblement du 'gap' des 15,37E du 27 avril puis le retracement du zénith des 15,47E du 21 avril.





