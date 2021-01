Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : refranchit en force les 13E, peut viser 14,1E Cercle Finance • 04/01/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Démarrage d'année en mode survolté pour Engie qui refranchit en force les 13E, effaçant la résistance des 12,92E du 28/12. Le titre s'ouvre grand le chemin des 14,1E, l'ex-zénith du 20/02/2019 et base du 'gap' ouvert sous 14,92E le 6 mars

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +3.99%