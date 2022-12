Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: réévaluation triennale des provisions par la CPN information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Engie indique que la CPN (commission des provisions nucléaires) belge a procédé à la réévaluation triennale des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges et la gestion de l'aval du cycle du combustible usé.



La CPN entend ainsi augmenter fortement les provisions de 3,3 milliards d'euros, dont 2,9 milliards pour celles portées par Synatom et de 0,4 milliard pour celles portées par Electrabel, deux filiales du groupe énergétique.



Considérant ces augmentations proposées comme 'excessives', Engie annonce qu'Electrabel soumettra une proposition ajustée dans les 60 jours, afin d'ouvrir des discussions qui devraient aboutir au plus tard fin mars 2023.





