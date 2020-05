Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : rechute vers 9,40E Cercle Finance • 12/05/2020 à 10:40









(CercleFinance.com) - Engie bute une fois de plus sur la barre des 10E tout comme les 14 puis 29 et 30 avril, et rechute vers 9,40E. le titre devrait revenir tester la base de son corridor horizontal inauguré il y a 5 semaines, c'est à dire la zone de soutien des 8, 22 et 24 avril. En cas d'enfoncement, risque de re-test rapide du plancher des 8,7E du 3 avril.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -3.59%