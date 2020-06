Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : rechute vers 11E, les 10E en vue ? Cercle Finance • 30/06/2020 à 19:25









(CercleFinance.com) - Engie rechute vers 11E et se rapproche du plancher court terme des 10,8E des 11,12 et 25 juin. En cas de rupture, risque de rechute vers 10E, niveau proche du 'gap' des 9,986E du 25 mai... et ex-zénith du 29 avril.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.70%