Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : rechute sous les 13,25E, objectif 13,25E ? information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Engie rechute sous les 13,25E, l'ex-zénith du 13/14 septembre et ex-support du 4 janvier.

Le scénario graphique est celui d'un 'rounding-top' sous 14,5E (sommet testé le 1er décembre) et qui a de fortes chances de se prolonger en direction du 'gap' des 11,75E du 13 octobre (qui coïncide avec le plancher du 1er septembre et 30 septembre).





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -3.63%