Engie quantifie l'impact sur ses résultats du plafonnement de la rente inframarginale

(AOF) - Engie a quantifié l’impact sur ses comptes de l'application dans plusieurs pays européens d'un plafonnement des recettes issues de la production d’électricité au moyen de technologies inframarginales. Le groupe énergétique estime l'impact sur l'Ebit dans une fourchette de 0,7 à 0,9 milliard d'euros en 2022 et de 1,2 à 1,5 milliard d'euros en 2023 ; la majeure partie de l'augmentation annuelle étant liée aux activités nucléaires en France et en Belgique.

L'impact sur le résultat net récurrent part du groupe est estimé entre 0,8 et 1,0 milliard d'euros en 2022 et 1,1 et 1,4 milliard d'euros en 2023.

Pour autant, Engie a confirmé ses objectifs 2022. " Le résultat net récurrent part du groupe 2022 devrait désormais se situer dans une fourchette de 4,9 à 5,5 milliards d'euros, sur la base d'une fourchette indicative d'Ebitda de 13,2 à 14,2 milliards d'euros et d'Ebit de 8,5 à 9,5 milliards d'euros ", avait indiqué le groupe en novembre.

Engie précise qu'il se réserve la possibilité de contester les taxes qui, selon son avis, ne respecteraient pas le cadre légal existant et introduiraient une discrimination injustifiée entre opérateurs ou technologies, notamment en Belgique et en Italie.

Ce plafonnement des recettes issues de la production d'électricité au moyen de technologies inframarginales doit être mis en oeuvre dans tous les États membres de l'Union européenne du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, et potentiellement prolongé.

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 57,9 Mds€ avec de fortes positions en Europe d’où proviennent 64 % des revenus, dont 36 % pour la France, devant les Amérique (16 %) ;

­- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, Solutions énergies, la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration et Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

- Structure financière maîtrisée avec 25,2 Mds€ de dette nette donnant un effet de levier de 3,6 et qui sera renforcée au 2 nd semestre par la cession d’Equans,.

Enjeux

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via :

- simplification du groupe avec 4 Business Units contre 25 et une présence internationale ramenée à 30 pays contre 53,

- déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques,

- 11 Mds€ au moins de cessions et 15 à 16 Mds€ d’investissements de croissance ;

- et débouchant sur une hausse des bénéfices (3,2 à 3,4 Mds€ en 2023 et 3,3 à 3,5 Mds€ en 2025) et sur un effet de levier de la dette inférieur à 4 ;

- Stratégie d'innovation organisée en feuilles de routes transversales : Horizons : 1 / efficacité des process, 2/ diffusion des nouvelles technologies, 3/ veille et recherche pour la croissance future / Ecosystèmes : 23 Labs thématiques, Engie Factories, plateformes internes (DigiPlace, Common Data, Hub, Inner Source) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2045 : 2 objectifs 2030 : recul de 70 % des émissions de CO2 par rapport à 2016 et montée à 58 %, vs 34 % à fin 2021, des énergies renouvelables dans la production d'électricité,

sortie totale du charbon en Europe en 2025 et ailleurs en 2027 / articulée entre la croissance des activités durables et la gestion des risques dans la production / financée par des emprunts verts ;

- Forte croissance de la rentabilité grâce à la position de leader au Brésil, marché clé pour le groupe, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.

Défis

- Pour compenser l’arrêt des centrales nucléaires belges en 2025, impératif de croissance de la rentabilité venant des investissements dans les renouvelables, des performances d’Energy Solutions et de la contribution des infrastructures ;

- Redressement de EVBox, leader des solutions de recharge, handicapé par la pénurie et l’inflation des composants ;

- Réalisation des ambitions de long terme : dans les renouvelables, 50 GW de capacité installée d’ici 2025 et 80 GW d’ici 2030, dans les infrastructures, croissance annuelle de 1,5 % jusqu’en 2024 et, pour Energy solutions, pipeline en croissance à 14 Mds€ ;

- Objectifs 2022 : résultat net récurrent entre 3,3 et 3,5 Mds ;

- Taux de distribution de 65 à 75 % jusqu’en 2023 et dividende de 0,85 € au titre de 2021.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.