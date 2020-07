ENGIE prévoit un résultat net récurent (part du groupe) entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros pour 2020

(AOF) - Engie a fait état, au premier semestre de son exercice 2020, d'un résultat net récurent (part du groupe) en décroissance organique de 51,9% à 700 millions d'euros. L'Ebitda de l'énergéticien ressort en repli de 14% à 4,5 milliards. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 29,3% à 2,2 milliards. Pour sa part, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 27,4 milliards d'euros, soit une décroissance organique de 8,8%.

Le cash-flow opérationnel est en revanche en hausse à 3 milliards contre 2,7 milliards un an plus tôt. La dette financière à la fin du semestre est de 25,1 milliards d'euros.

Concernant les perpectives Engie précise qu'il s'attend à ce que ses performances financières se redressent par rapport au deuxième trimestre.

Aussi, dans l'hypothèse d'un retour à la normale progressif et continu, après des périodes de confinements dans les principales zones géographiques où il exerce, le groupe prévoit un résultat net récurrent part du groupe pour 2020 entre 1,7 et 1,9 milliard d'euros. Il souligne que cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,0 à 9,2 milliards d'euros et un ROC entre 4,2 et 4,4 milliards d'euros.

" Nous avons rapidement pris des mesures visant à réduire les coûts et à optimiser les dépenses, ce qui a contribué à l'amélioration globale du cash flow. Notre performance cette année est affectée par la crise, et nous continuons à travailler à l'atténuation de ses impacts afin de favoriser une reprise forte dès le second semestre, tout en maintenant une position financière solide pour le groupe. Engie est confiant dans sa capacité à améliorer significativement ses résultats financiers à moyen terme, grâce à la reprise économique en cours et aux mesures mises en place " a déclaré Judith Hartmann, DGA, membre de la Direction Collégiale et Directrice Financière du groupe.

" Les activités de Solutions Clients, qui ont été les plus touchées, reviennent maintenant quasiment à la normale dans la plupart des pays où nous opérons. Pour l'avenir, avec la transition énergétique au cœur de notre stratégie et de notre raison d'être, nous sommes bien positionnés pour bénéficier des opportunités qu'apportent les plans de relance " verte " qui vont être mis en œuvre, notamment dans l'UE par exemple, avec un soutien accru aux énergies renouvelables, l'hydrogène vert, ou encore les programmes d'efficacité énergétique " a ajouté Claire Waysand, sa Directrice Générale par intérim.

