Engie : portefeuille hydroélectrique acquis au Portugal

(CercleFinance.com) - Engie et ses partenaires de consortium Crédit Agricole Assurances et Mirova, annoncent avoir remporté un appel d'offres lancé par EDP pour l'acquisition du deuxième plus grand portefeuille hydroélectrique du Portugal.

Représentant une valeur d'entreprise et un montant de 2,2 milliards d'euros, ce portefeuille hydroélectrique présente une capacité de production de 1,7 GW avec une durée de concession résiduelle moyenne pondérée de 45 ans.

Engie détient 40% du consortium, sera en charge de l'exploitation et de la gestion du portefeuille hydroélectrique et fournira également des services de gestion de l'énergie. Le closing de la transaction est attendue dans le courant du second semestre 2020.