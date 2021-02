Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : plusieurs fonds intéressés par l'activité Services ? Cercle Finance • 05/02/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Plusieurs fonds d'investissement seraient intéressés par le rachat de l'activité Services d'Engie indique ce matin Les Echos. Une dizaine de fonds d'investissement (Appolo, CVC, Advent, Bain, KKR, Clayton Dubilier, Blackstone, Carlyle...) seraient en négociation avec le groupe selon le quotidien. ' Cela pourrait pousser la valorisation dans la fourchette haute des attentes (4MdsE à 6MdsE) ' indique Invest Securities. ' Si la possibilité d'une introduction en bourse ou d'une cession à un industriel n'est pour l'instant pas totalement écartée, la cession à des fonds serait la plus simple et la plus rémunératrice à mettre en oeuvre pour Engie ' rajoute l'analyste. Le groupe souhaiterait récupérer 5 milliards d'euros selon Bloomberg pour les opérations, qui comprennent l'installation électrique ainsi que les services pour les systèmes de chauffage et de ventilation.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.09%