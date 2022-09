Engie, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 13 septembre 2022

(AOF) - Engie (+ 2,68% à 13,236 euros)

L'énergéticien a fortement accru ses gains en fin de matinée sur fond de forte hausse des volumes. Son titre est désormais pratiquement stable depuis le début de l'année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 57,9 Mds€ avec de fortes positions en Europe d’où proviennent 64 % des revenus, dont 36 % pour la France, devant les Amérique (16 %) ;

­- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, Solutions énergies, la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration et Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

- Structure financière maîtrisée avec 25,2 Mds€ de dette nette donnant un effet de levier de 3,6 et qui sera renforcée au 2 nd semestre par la cession d’Equans,.

Enjeux

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via :

- simplification du groupe avec 4 Business Units contre 25 et une présence internationale ramenée à 30 pays contre 53,

- déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques,

- 11 Mds€ au moins de cessions et 15 à 16 Mds€ d’investissements de croissance ;

- et débouchant sur une hausse des bénéfices (3,2 à 3,4 Mds€ en 2023 et 3,3 à 3,5 Mds€ en 2025) et sur un effet de levier de la dette inférieur à 4 ;

- Stratégie d'innovation organisée en feuilles de routes transversales : Horizons : 1 / efficacité des process, 2/ diffusion des nouvelles technologies, 3/ veille et recherche pour la croissance future / Ecosystèmes : 23 Labs thématiques, Engie Factories, plateformes internes (DigiPlace, Common Data, Hub, Inner Source) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2045 : 2 objectifs 2030 : recul de 70 % des émissions de CO2 par rapport à 2016 et montée à 58 %, vs 34 % à fin 2021, des énergies renouvelables dans la production d'électricité,

sortie totale du charbon en Europe en 2025 et ailleurs en 2027 / articulée entre la croissance des activités durables et la gestion des risques dans la production / financée par des emprunts verts ;

- Forte croissance de la rentabilité grâce à la position de leader au Brésil, marché clé pour le groupe, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.

Défis

­

- Pour compenser l’arrêt des centrales nucléaires belges en 2025, impératif de croissance de la rentabilité venant des investissements dans les renouvelables, des performances d’Energy Solutions et de la contribution des infrastructures ;

- Redressement de EVBox, leader des solutions de recharge, handicapé par la pénurie et l’inflation des composants ;

- Réalisation des ambitions de long terme : dans les renouvelables, 50 GW de capacité installée d’ici 2025 et 80 GW d’ici 2030, dans les infrastructures, croissance annuelle de 1,5 % jusqu’en 2024 et, pour Energy solutions, pipeline en croissance à 14 Mds€ ;

- Objectifs 2022 : résultat net récurrent entre 3,3 et 3,5 Mds ;

- Taux de distribution de 65 à 75 % jusqu’en 2023 et dividende de 0,85 € au titre de 2021.

Menace sur le système énergétique européen

Premier importateur de gaz allemand, Uniper affiche 54 % des volumes qu'il achète en provenance de Russie. Suite à la guerre en Ukraine, le groupe doit acquérir les volumes qui lui manquent sur le marché au comptant, dont les prix ont explosé. En difficulté, il a sollicité une aide de l'Etat allemand, ce qui fait peser des inquiétudes sur l'ensemble des énergéticiens européens. Néanmoins l'allemand RWE et le français Engie ont réagi en faisant valoir que leur situation était très différente. RWE a souligné qu'il était moins dépendant du gaz russe. Quant à Engie, il bénéficie de la diversification de ses sources d'approvisionnement, avec une augmentation des volumes de GNL livrés en France et des contrats avec la Norvège et l'Algérie. Par ailleurs le groupe a adapté sa stratégie de couverture pour renforcer sa résilience.