Engie, plus forte baisse du CAC40 à la clôture du vendredi 26 janvier 2023

En hausse ce matin, l'action Engie a décroché en milieu de séance et affiche désormais un repli de près de 8% depuis le 1er janvier. Ses résultats annuels sont attendus le 22 février.

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

-Activité de 93,3Mds€ avec de fortes positions en Europe devant les Amérique ;

­- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, Solutions énergies, la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration et Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

-Structure financière maîtrisée avec 24,1Mds€ de dette nette donnant un effet de levier de 2,8, 20,9 Mds€ de disponibilités

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via :

- simplification du groupe avec 4 Business Units et une présence internationale ramenée à moins de 30 pays en 2023,

- déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques,

- 11 Mds€ au moins de cessions (réalisées fin 2022) et 15-16 Mds€ d'investissements de croissance (5,5 Mds€ en 2022, en renouvelables, infrastructures et solutions-énergie), 11 Mds€ au moins de cessions et 15 à 16 Mds€ d'investissements de croissance ;

-d'où une hausse des bénéfices (3,8 à 4,4 Mds€ en 2024 et 4,1 à 4,7 Mds€ en 2025), un effet de levier de la dette inférieur à 4 et un taux de distribution de 65 à 75% jusqu'en 2023, avec plancher de 0,65€.

- Stratégie d'innovation organisée en feuilles de routes transversales : Horizons : 1 / efficacité des process, 2/ diffusion des nouvelles technologies, 3/ veille et recherche pour la croissance future / Ecosystèmes : 23 Labs thématiques, Engie Factories, plateformes internes (DigiPlace, Common Data, Hub, Inner Source) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2045 : 2 objectifs 2030 : recul à 43 Mt des émissions de CO2 vs 2017 (60 Mt) et montée à 58%, vs 38% à fin 2022, des énergies renouvelables dans la production d’électricité ; sortie totale du charbon (2,6% du portefeuille d'éléctricité total) en Europe en 2025 et ailleurs en 2027,

- Forte croissance de la rentabilité grâce à la position de leader au Brésil, marché clé pour le groupe, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.

- Normalisation de la rentabilité nette après une année 2022 impactée notamment par le conflit russo-ukrainien (1Md€) et le nucléaire belge (1,2 Md€)...

- Restructuration du nucléaire belge : fermeture de 2 réacteurs, allongement de 10 ans de l'activité de 2 autres et litige sur le montant des provisions pour démantèlement ;

- Normalisation de la rentabilité nette après une année 2022 impactée notamment par le conflit russo-ukrainien (1 Md€) et le nucléaire belge (1,2 Md€)… ;

- Objectif 2023 d'un résultat net récurrent entre 3,8 et 4 Mds ;

- Dividende 2022 de 1,4€.

