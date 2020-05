ENGIE pénalisé par des températures clémentes et le Covid-19

(Crédits photo : Flickr - Claude Falguiere )

(AOF) - Engie a réalisé au premier trimestre 2020 un résultat opérationnel courant de 1,9 milliard d'euros, en baisse de 6,6%. En organique, le repli atteint 2,1%. Le groupe a été pénalisé par des températures supérieures aux normales saisonnières en France et le Covid-19. Le confinement en effet a affecté en mars ses activités Solutions Clients. L'Ebitda a reculé de 1,8% à 3,1 milliards. En organique en revanche, il progresse de 1,4%. Le chiffre d'affaires est ressorti à 16,5 milliards, en baisse de 3,7% en données butes comme en organique.

La dette financière nette s'élève à 27,9 milliards d'euros, en hausse de 2 milliards par rapport au 31 décembre 2019. Cette variation est principalement due aux dépenses d'investissements.

Les "cash flow from operations" s'élèvent à 0,2 milliard d'euros, en hausse de 0,1 milliard en raison d'effets timing des appels de marge sur produits dérivés, et d'une baisse des impôts payés.

Engie assure disposer toujours de l'un des bilans les plus solides du secteur, avec 19,2 milliards d'euros de liquidité (trésorerie nette + lignes de crédit non tirées - encours des billets de trésorerie), dont 12,7 milliards d'euros de trésorerie à fin mars.

L'émission de trois tranches obligataires pour 2,5 milliards d'euros le 20 mars dernier a encore renforcé sa solidité financière, a précisé le groupe.

Ce dernier a précisé que la crise sanitaire de Covid-19 avait un impact significatif sur certaines de ses activités et sur ses clients.

L'impact sur ses états financiers restant à ce stade non quantifiable et dépendant d'hypothèses quant à la durée et au profil de cette crise, Engie actualisera ses perspectives financières prévisionnelles en temps utile.

AOF - EN SAVOIR PLUS