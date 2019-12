Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : 'pas de vente par appartements' (Isabelle Kocher) Cercle Finance • 05/12/2019 à 09:58









(CercleFinance.com) - Alors que la directrice générale d'Engie, Isabelle Kocher, semble contestée par une partie de son conseil d'administration, elle réfute, dans les colonnes du Figaro, tout démantèlement de l'énergéticien français. 'Faire évoluer notre groupe évidemment, accélérer la transformation évidemment. Mais démanteler et vendre Engie par appartements, non ! Et je le dis avec force', déclare Mme Kocher au quotidien, en réponse à des rumeurs de cession des infrastructures gazières. Et Mme Kocher d'ajouter : 'La vérité, c'est que la stratégie innovante d'Engie dérange. Elle consiste à tendre vers le zéro carbone. Cela commence par aider nos clients à faire des économies d'énergie, à apporter des solutions aux entreprises et aux collectivités locales, ce qui représente une part croissante de notre activité', explique-t-elle.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.69%