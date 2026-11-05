Engie : pas de panne de courant, des objectifs annuels revus vers le haut

(Zonebourse.com) - Engie (-0,12% à 24,04 euros) recule légèrement au sein du CAC 40 ce jeudi matin alors que le géant énergétique a publié des résultats globalement en progression sur les neuf premiers mois de l'année 2026. Fort de cette dynamique, il prévoit désormais que ses objectifs annuels atteignent le haut de ses fourchettes de prévisions.

Une activité tirée par les infrastructures et l'intégration de UK Power Networks

Sur cette période de 9 mois, les revenus s'élèvent à 54,3 milliards d'euros, en hausse de 2,9% en données publiées et de 2,5% en organique. L'Ebitda a atteint 10,9 MdsEUR, en légère progression de 0,5%, malgré un repli de 4,6% à périmètre et taux de change constants.

Hors nucléaire, la rentabilité opérationnelle s'est révélée nettement plus favorable : l'Ebitda grimpe de 8,9% à 10,7 MdsEUR, soit une croissance organique de 3,3%. L'Ebit hors nucléaire a, de son côté, progressé de 9,7% à 7 MdsEUR, marquant également une hausse organique de 3,3% en glissement annuel. Au seul 3e trimestre, l'Ebit hors nucléaire a crû de 10,9% en organique. Selon Jefferies, ceniveau d'Ebit est supérieur de 1% au consensus de l'entreprise. Pour UBS, il est conforme aux attentes du marché (7,067 MdsEUR).

Cette dynamique a été principalement portée par la vigueur des activités d'infrastructures ( 4,3% d'EBIT organique sur un an), en particulier les réseaux électriques ( 9,6% d'EBIT organique en rythme annuel) et les infrastructures énergétiques de proximité ( 19,7%). Ce pôle a également bénéficié de l'intégration de UK Power Networks (principal gestionnaire de réseau de distribution d'électricité au Royaume-Uni, acquis en mai dernier par Engie), dont la contribution à l'EBIT s'est élevée à 452 MEUR.

Ce solide élan a permis de compenser le repli de la division énergies renouvelables et production flexible (Flex Power, -2,6% d'EBIT organique sur un an). UBS souligne que ce segment d'activité a été pénalisé par le recul de rentabilité de la filière thermique au gaz (en raison de spreads plus faibles en Europe) ainsi que par l'interruption d'un gazoduc au Pérou.

Le plan de performance du groupe a par ailleurs généré environ 400 MEUR d'économies sur cette période de 9 mois. Les effets de change restés quasiment neutres, à 2 MEUR et les conditions météorologiques en France (pesant à hauteur de 87 MEUR ont eu un impact marginal.

Poursuite des investissements et hausse mécanique de l'endettement

Tout en consolidant sa rentabilité, le groupe continue d'élargir ses projets industriels dans la décarbonation.

Sur le plan opérationnel, Engie a poursuivi le développement de ses activités dans les énergies renouvelables et le stockage. A fin septembre, le groupe disposait de 60,2 GW de capacités installées dans ces activités, auxquels s'ajoutaient 6,6 GW en construction. Ses capacités de stockage en exploitation et en construction dépassaient désormais 10 GW à l'échelle mondiale. La dynamique commerciale est également restée soutenue, avec plus de 3 GW de contrats d'achat d'électricité (PPA) signés depuis le début de l'année.

Ces lourds investissements laissent néanmoins une empreinte marquée sur la santé financière du groupe.

Le flux de trésorerie opérationnel (CFFO) s'est établi à 7,5 MdsEUR, contre 11,4 MdsEUR un an plus tôt. La dette nette économique a atteint 62,5 MdsEUR à fin septembre, en augmentation de 17,3 MdsEUR par rapport à fin décembre 2025, notamment sous l'effet de l'acquisition de UK Power Networks. Le ratio dette nette économique sur Ebitda ressort ainsi à 4,2 fois, contre 3 fois à fin 2025.

De son côté, la dette financière nette s'établit à 57,0 MdsEUR, en hausse de 18,1 MdsEUR par rapport au 31 décembre 2025. "Cette augmentation s'explique principalement par des investissements (dépenses en capital) de 26,2 MdsEUR sur la période (dont 19,1 MdsEUR liés à l'acquisition de UK Power Networks) ainsi que par le versement de 4,2 MdsEUR de dividendes aux actionnaires et aux intérêts minoritaires", signale Engie.

Des objectifs relevés vers le haut de fourchette malgré des incertitudes persistantes

Cette solidité opérationnelle permet à la direction de réviser ses perspectives avec sérénité.

Engie a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2026, tout en précisant viser désormais le haut de ses fourchettes. Le résultat net récurrent part du groupe est ainsi attendu dans la borne haute de 4,9 à 5,5 MdsEUR (contre un consensus Bloomberg de 5,3 MdsEUR), et l'EBIT hors nucléaire dans le haut de la tranche de 9,2 - 10,2 MdsEUR.

La directrice générale, Catherine MacGregor, a salué "la croissance organique enregistrée au cours des deux derniers trimestres, renforcée par la contribution de UK Power Networks". Elle a également mis en avant "la solidité du modèle économique du groupe et la poursuite de ses investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures et le stockage, malgré un environnement macroéconomique volatil."

Jefferies "accueille favorablement cette publication, soutenue par le relèvement de ses prévisions." De son côté, Citi "considère ces résultats comme solides et anticipait une réaction positive du marché, d'autant plus au regard de l'évolution récente du cours de bourse, qui a été marquée par le contexte macroéconomique en France."

Hormis la publication de ses résultats sur 9 mois, Engie a annoncé hier la prolongation jusqu'au 12 décembre 2026 des discussions avec l'Etat belge concernant une éventuelle acquisition de ses activités nucléaires en Belgique. Si les échanges ont permis certaines avancées, des divergences significatives subsistent, notamment sur la valorisation de l'opération.

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