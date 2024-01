Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: participation renforcée dans le projet Goya information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Engie fait part de l'acquisition de 51% de la participation que Mirova, filiale de Natixis Investment Managers dédiée à l'investissement durable, détenait jusqu'à présent dans le projet éolien Goya, en Espagne.



Le groupe augmente ainsi sa participation de 15% à 66% dans ce projet qui comprend sept parcs éoliens à Aguilon, Azuara, Herrera de los Navarros et Fuendetodos (province de Saragosse), en service depuis 2020 et d'une capacité totale de 194 MW.



Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance qu'Engie met en oeuvre sur le marché espagnol, où il exploite et gère déjà une capacité renouvelable installée de 1700 MW, dont 1500 MW d'énergie éolienne.





