Engie : partenariat stratégique en Inde

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie et Edelweiss Infrastructure Yield Plus Fund (EIYP) annoncent ce soir la signature d'un partenariat stratégique relatif aux actifs solaires en Inde. 'Engie vendra à EIYP et à Sekura Energy Limited, une société du portefeuille d'EIYP, une participation de 74% dans 12 actifs solaires totalisant 813 MWc de capacités installées', explique Engie. La finalisation de cette transaction devrait intervenir au cours du premier semestre 2020. Elle permettra à Engie de réduire sa dette nette de plus de 400 millions d'euros.

