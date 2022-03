Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: pale éolienne 100% recyclable via le consortium ZEBRA information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 14:12









(CercleFinance.com) - Le consortium ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch - pale éolienne zéro déchet), associant le centre de recherche français IRT Jules Verne et plusieurs industriels (Arkema, CANOE, Engie, LM Wind Power, Owens Corning et SUEZ) a franchi une nouvelle étape dans la transition vers une économie circulaire avec la production du premier prototype de sa pale d'éolienne 100% recyclable.



La pale de 62 m a été fabriquée à partir de la résine Elium d'Arkema, une résine thermoplastique bien connue pour ses propriétés recyclables.



Le consortium ZEBRA vise à développer des pales d'éoliennes thermoplastiques dans une démarche d'éco-conception afin de faciliter le recyclage.



Les industriels vont désormais se pencher sur les étapes de recyclage des déchets de production ou encore sur le démantèlement et le recyclage de cette première aube.







