Engie : ouvre une plateforme de R&D au large de Singapour

(CercleFinance.com) - Engie inaugure une plateforme SPORE (Sustainable Power for Offgrid Regions/Énergie durable pour les régions hors réseau) sur l'île de Semakau, au large de Singapour. Le site est destiné à devenir un laboratoire vivant, utilisé par Engie et ses partenaires (l'Institut de Recherche en Énergie de l'Université Technologique de Nanyang et Schneider Electric) afin de tester différentes technologies renouvelables, dont l'hydrogène vert mais aussi proposer des formations et prouver qu'un micro-réseau 100% renouvelable est possible. Cette plateforme contribuera à d'accélérer la transition vers une économie neutre en carbone, estime Engie. Ce projet devrait être le premier d'une série de tests expérimentaux R&D qui seront mis en place par Engie en Asie du Sud-Est.

