Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : offres définitives ce jour pour le rachat d'Equans? information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Les différents candidats pour le rachat d'Equans devraient remettre aujourd'hui leur offre définitive selon Les Echos. Les trois derniers candidats seraient Eiffage, Bouygues et le fonds Bain Capital. Rappelons que Spie avait annoncé mi-octobre vouloir se retirer du processus concurrentiel pour l'acquisition d'Equans. Spie avait déposé une offre non engageante pour l'acquisition d'Equans le 6 septembre 2021, et avait par la suite été sélectionnée par le vendeur pour participer à la phase de négociation. Engie devrait désigner le nom du repreneur d'Equans ' dans les jours qui suivent ' indique Les Echos. Les offres devraient dépasser 6 MdsE, mais le prix ne sera pas le seul critère de sélection selon le quotidien. ' Les syndicats ont refusé de se positionner pour afficher leur préférence à l'un des 3 candidats ' souligne ce matin Invest Securities.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.65%