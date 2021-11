Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : offre engageante déposée par Bouygues pour Equans information fournie par Cercle Finance • 03/11/2021 à 13:04









(CercleFinance.com) - Bouygues indique avoir déposé le 2 novembre une offre engageante auprès d'Engie en vue de racheter Equans, projet qui s'inscrit dans sa démarche stratégique 'visant à faire émerger au sein du groupe un acteur majeur des services multi-techniques'. Le conglomérat confirme qu'il n'aurait pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition. Le processus de cession organisé par le vendeur est concurrentiel et confidentiel. Bouygues informera le marché en temps utile si cela s'avère nécessaire.

