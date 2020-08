Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : offre de Veolia pour la participation dans Suez Cercle Finance • 31/08/2020 à 07:52









(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir remis ce jour à Engie une offre ferme pour l'acquisition de 29,9% des actions de Suez qu'il détient, suite à l'annonce d'Engie, le 31 juillet, du lancement d'une revue stratégique incluant sa participation dans Suez. Cette offre au prix de 15,50 euros par action (soit une prime de 50% sur le cours de clôture du 30 juillet), réalisable immédiatement, est valable jusqu'au 30 septembre. Approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Veolia, elle serait payée en numéraire. Si elle est acceptée, Veolia a l'intention, à la suite de l'acquisition des 29,9% des actions Suez, de déposer une offre publique d'acquisition volontaire du solde des actions, dès l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, dans les 12 à 18 mois.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +6.02%