Engie: Ocean Winds remporte un site d'éolien aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 13:01

(CercleFinance.com) - Ocean Winds, la co-entreprise d'Engie détenue à 50/50 avec EDP Renewables et dédiée à l'éolien en mer, remporte une zone pour un site d'éolien en mer flottant aux Etats-Unis, d'une capacité de 2 GW et attribuée par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).



Ocean Winds et son partenaire Canada Pension Plan Investment Board ont obtenu des droits sur une zone de 325 km2 à Morro Bay, au large des côtes du centre de la Californie.



Le futur parc éolien en mer aura une capacité de 2 GW, et produira assez d'énergie pour alimenter l'équivalent de 900 000 foyers.



Il contribuera à la réalisation des objectifs d'énergie décarbonée du pays à hauteur de 5 GW de production à partir d'éolien en mer flottant d'ici 2030 en Californie, et 15 GW à partir de cette même technologie d'ici 2035 aux États-Unis.



En Amérique du Nord, Ocean Winds a désormais près de 6 GW en développement avec ce nouveau projet en Californie, ainsi que ses deux projets sur la côte Est : Mayflower Wind au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, et Bluepoint Wind, au large de New-York et du New Jersey.