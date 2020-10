Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : nouvelle directrice générale début 2021 Cercle Finance • 05/10/2020 à 08:02









(CercleFinance.com) - Engie annonce que son conseil d'administration a décidé de nommer Catherine MacGregor comme future directrice générale, décision qui prendra effet le 1er janvier 2021. Par ailleurs, sa nomination comme administrateur sera proposée à l'AG en 2021. Catherine MacGregor avait rejoint, à l'été 2019, le comité exécutif du groupe parapétrolier TechnipFMC pour en diriger les activités d'ingénierie et de construction onshore et offshore, Technip Energies. Auparavant, elle a également occupé le poste de présidente Europe & Afrique chez Schlumberger de 2013 à 2016, avant d'être promue en 2017 présidente de l'activité forage, tout en étant basée à Londres.

