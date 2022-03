Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: nouvelle DG adjointe en charge des SI & Digital information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 14:11









(CercleFinance.com) - Engie annonce la nomination de Biljana Kaitovic au poste de directrice générale adjointe du groupe, en charge des systèmes d'information (SI) et du digital, à compter du 1ermai2022.



Elle succèdera à Yves Le Gélard qui a fait valoir ses droits à la retraite après 39ans de carrière.



Biljana Kaitovic a commencé sa carrière en tant qu'ingénieure informatique en Serbie avant de rejoindre le Groupe Shell aux Pays-Bas.



Dans ses dernières fonctions, elle occupait ainsi la fonction de directrice des systèmes d'information au sein de la division Chimie de production de Shell.





