Engie: nouveau plan mondial d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Engie annonce le lancement, dans plus de 20 pays, d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié 'Link 2024', 'confirmant ainsi son engagement pour placer les collaborateurs du groupe au coeur du projet d'entreprise'.



Les actions sont proposées aux bénéficiaires à un prix décoté de 20% par rapport au prix de référence, qui sera calculé sur une période se déroulant du 26 août au 20 septembre inclus, pour une fixation le 23 septembre.



La période de réservation est prévue du 6 au 27 juin inclus, la période de révocation, du 26 au 30 septembre inclus, et la réalisation de l'offre, le 7 novembre. Ces dates sont indicatives et susceptibles d'être modifiées.





