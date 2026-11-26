Engie, l'Office national des forêts et son fonds Agir pour la forêt nouent un partenariat de mécénat de 7 MEUR. Il vise à soutenir la restauration et l'adaptation de forêts publiques fragilisées par les incendies, les maladies et les effets du changement climatique.

Ce partenariat est la première concrétisation du Programme Forêts Résilientes et de l'enveloppe de 25 MEUR annoncée par ENGIE en juillet 2026. Il concerne des forêts publiques appartenant à l'Etat ou à des communes. Les forêts publiques gérées par l'ONF représentent environ 25% de la surface forestière française.

De premières actions sont prévues sur trois territoires prioritaires, en lien avec les acteurs et élus locaux. Dans le Diois, dans la Drôme, il s'agit de sécuriser et de reconstituer une forêt de montagne de protection détruite par un incendie l'été dernier, avec 3 000 hectares brûlés en forêt publique. Dans les Corbières, dans l'Aude, 300 hectares de forêts publiques sinistrées par les incendies en 2025 doivent être restaurés en forêts plus mélangées et plus résilientes. Dans le Grand Est, l'adaptation de forêts de hêtre fragilisées par le changement climatique porte sur 1 070 hectares.

Les projets seront définis et suivis par l'ONF sur la base de critères scientifiques, qui prennent notamment en compte l'état et les vulnérabilités de chaque massif, la biodiversité, la préservation des sols et de l'eau. Ce partenariat constitue une première étape du programme. D'autres projets seront progressivement soutenus, notamment dans les forêts privées. Le groupe affiche aussi une volonté d'agir en Nouvelle-Aquitaine, dès que la concertation locale sur les modalités de restauration aura avancé et que les conditions seront favorables.