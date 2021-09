Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : négociations exclusives avec Altrad pour Endel information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé mardi soir être entré en négociations exclusives avec le groupe Altrad en vue de la cession d'Endel, sa filiale de maintenance industrielle et des services à l'énergie. Le groupe énergétique français - qui cherche à simplifier ses activités dans les services - indique avoir reçu une offre ferme et irrévocable de la part du spécialiste des équipements de construction, sans dévoiler les termes financiers de la proposition. Endel - qui intervient auprès de clients dans le nucléaire, la pétrochimie, la sidérurgie, du raffinage, de l'industrie navale ou la pharmacie - emploie aujourd'hui autour de 5200 collaborateurs. La filiale a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 550 millions d'euros. La transaction - qui n'aura pas d'impact significatif sur les résultats financiers d'Engie - devrait être conclue d'ici début 2022.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.08%