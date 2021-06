Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : Moody's note les obligations hybrides 'Baa3' Cercle Finance • 23/06/2021 à 12:39









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé mercredi avoir attribué une notation 'Baa3' aux dernières obligations 'hybrides' lancées par Engie, une notation que l'agence assortit d'une perspective 'stable'. Moody's explique que cette note se situe deux crans en-dessous de la notation 'Baa1' habituellement accordée à l'endettement de long terme non garanti du groupe énergétique en raison des propriétés spécifiques de l'émission. 'Elle est d'une durée indéterminée, de nature super-subordonnée et Engie peut décider d'en reporter le paiement des coupons avec effet cumulatif', explique Moody's dans un communiqué. L'agence note toutefois que cette notation s'inscrit en ligne avec les autres outils hybrides déjà lancés par la société.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.36%