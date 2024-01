Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie : lourd pullback sous les 15E, surveiller 14,8E information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Engie -à contre courant d'un CAC40 en ébullition- subit un lourd pullback sous les 15E : le principal support qui se situe vers 14,8E (il coïncide avec le support oblique long terme) est menacé et en cas de rupture, c'est le comblement du 'gap' des 14,33E du 9/10/2023 qui se profile.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -2.85%