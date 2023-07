Engie: les conseils des brokers après l'accord belge information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 15:00

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé jeudi dernier avoir signé un accord avec le gouvernement belge en vue de prolonger deux de ses réacteurs nucléaires, mais aussi concernant ses obligations en matière de traitement des déchets.



L'accord vise à redémarrer les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2026, voire dès novembre 2025, dans le but de renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays.



L'accord a établi par ailleurs la fixation d'un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires, concernant toutes les installations nucléaires du groupe en Belgique, pour un montant total de 15 milliards d'euros.



En contrepartie, Engie a prévu de constater dans ses comptes pour l'exercice 2023 une charge correspondant à l'augmentation de ses engagements au titre de cet accord, pour un montant de l'ordre de 4,5 milliards d'euros.



Suite à cette annonce, Deutsche Bank a ramené vendredi son objectif de cours sur Engie de 17 à 16,5 euros, estimant que l'accord conclu avec l'Etat belge dans le nucléaire s'était fait à un certain coût.



'Cet accord écarte un risque majeur pour le titre, mais il se fait aussi sur la base d'une prime significative par rapport à la valeur comptable de ses provisions pour le nucléaire', souligne le broker.



L'augmentation de ces engagements va correspondre à un montant de l'ordre de 4,5 milliards d'euros (soit 1,9 euro par action), très supérieur aux deux milliards d'euros que le courtier anticipait de son côté.



DB maintient malgré tout sa recommandation d'achat sur le titre.



Oddo BHF maintient également sa note de ' surperformance ' sur le titre Engie, avec un objectif de cours réduit de 19 à 18,5 euros.



L'analyste souligne également que Engie et le gouvernement belge sont arrivés à un accord pour la prolongation de 2 réacteurs nucléaires pour 10 années supplémentaires et surtout pour le transfert du risque de gestion à long terme des déchets nucléaires.



L'accord repose sur la fixation d'un montant forfaitaire de 15 MdsE.



' A moyen terme, l'accord permettra de libérer les actifs détenus par Electrabel et qui faisaient l'objet de garantie vis-à-vis de l'Etat belge pour la couverture des passifs nucléaires ', souligne Oddo BHF.



Oddo BHF attend désormais le prochain catalyseur, à savoir la publication, le 28 juillet, des résultats semestriels. Et table sur un relèvement de la guidance 2023 : ' nos estimations sont en moyenne 5% au-dessus du haut de la guidance 2023 ', souffle le broker.