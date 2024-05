Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: léger recul de l'EBIT hors nucléaire au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Engie publie un EBIT hors nucléaire à 3,7 milliards d'euros pour le premier trimestre 2024, en léger recul organique de 3,7%, 'en raison des Infrastructures et GEMS compensé en grande partie par Renouvelables et Flexgen, y compris certains effets timing positifs'.



Le groupe énergétique a vu son EBITDA hors nucléaire s'établir à 4,8 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 22 milliards, en diminutions organiques respectives de 1,9% et 24,9%, dans un contexte de baisse de la volatilité et des prix de marché.



'Nous avons poursuivi la mise en oeuvre de notre plan stratégique avec 7 GW de capacités renouvelables en construction, en bonne voie pour maintenir notre rythme de 4 GW de capacités additionnelles par an jusqu'en 2025', souligne la DG Catherine MacGregor.



Engie confirme ses objectifs pour 2024 'dans un contexte de normalisation de la volatilité et des prix de l'énergie', à savoir un résultat net récurrent part du groupe entre 4,2 et 4,8 milliards d'euros, ainsi qu'un EBIT hors nucléaire entre 7,5 et 8,5 milliards.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.58%