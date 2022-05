Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: le titre s'envole après les résultats et prévisions information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 5% après l'annonce des chiffres du 1er trimestre 2022. Oddo estime qu'Engie a publié ce matin des résultats pour le premier trimestre 2022 supérieurs aux estimations.



' L'EBITDA est en hausse de 51% à 4 643 millions d'euros, ce qui est supérieur à nos attentes (4 169 millions d'euros). L'EBIT a augmenté de 76% sur une base organique à 3 532 millions d'euros, contre 3 019 millions d'euros selon l'estimation d'Oddo BHF ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses souligne que la dette nette est passée de 25,3 milliards d'euros pour l'exercice 2021 à 27,3 milliards d'euros pour le premier trimestre 2022.



' Engie a révisé ses prévisions pour 2022, le point médian de la prévision d'EBITDA étant augmenté de 1,3 milliard d'euros entre 11,7-12,7 milliards d'euros contre 10,7-11,1 milliards d'euros précédemment (Oddo BHF à 11 075 millions d'euros et le consensus à 11 132 millions d'euros) ' indique Oddo.



Oddo confirme sa recommandation à Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 18 E.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +6.14%