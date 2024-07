Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: le titre monte, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% après l'analyse positive des analystes de Stifel.



Stifel a annoncé mardi avoir initié la couverture du titre Engie avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 18,2 euros, soit l'équivalent un potentiel haussier de 36%.



Dans une note de recherche, le bureau d'études explique considérer le groupe comme un leader dans le domaine de la transition énergétique au niveau mondial, mais affichant une valorisation 'bon marché' aux niveaux actuels.



Stifel dit ainsi s'attendre à une revalorisation du cours de Bourse avant la redressement de métiers plus porteurs comme les réseaux électriques, l'éolien ou le solaire, tous à l'origine d'une bonne visibilité en termes de cash flow.



L'amélioration de ce profil devrait permettre à l'équipe de direction de soutenir ses deux priorités stratégiques, le versement du dividende et l'optimisation de la structure de capital, ajoute-t-il.



D'après Stifel, le récent repli du titre dû aux soubresauts liés à la situation politique française constitue un point d'entrée intéressant, notamment pour les investisseurs à la recherche de rendement.



Enfin, l'analyste dit percevoir de possibles révisions à la hausse des prévisions du marché à horizon 2025/2026 à la faveur du récent sursaut des cours de l'énergie.





Valeurs associées ENGIE 13,87 EUR Euronext Paris +0,98%