Engie: le prolongement des centrales belges est acté

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé mercredi la signature avec le gouvernement belge d'un accord définitif portant sur le prolongement de la durée de vie de ses réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4.



Aux termes de l'accord, le groupe énergétique va engager des investissements compris entre 1,6 et deux milliards d'euros dans le cadre du projet, avec l'objectif de redémarrer les deux réacteurs à horizon novembre 2025.



L'exploitation de ces deux réacteurs, ainsi que les travaux de démantèlement, devrait ainsi permettra le maintien d'environ 4.000 emplois (directs, indirects et induits), mais aussi le recrutement de 200 collaborateurs supplémentaires dans les prochains mois.



Parallèlement, une structure juridique sera dédiée aux deux unités nucléaires prolongées, détenue à parité par Engie et l'Etat belge.



Un mécanisme de prix doit aboutir à la fixation d'un tarif initial en 2025, devant être actualisé en 2028 selon le montant connu du coût final de l'extension, afin de couvrir la période allant jusqu'en 2035.



Enfin, un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires, concernant toutes les installations nucléaires d'Engie en Belgique, représentera un montant total de 15 milliards d'euros, payable en deux fois.



Citée dans un communiqué, Catherine MacGregor, la directrice générale d'Engie, salue un accord qui permet un partage de risques 'équilibré' et qui élimine les incertitudes concernant les provisions liées aux déchets nucléaires, tout en renforçant la sécurité d'approvisionnement en électricité de la Belgique.



A noter que cet accord reste soumis à une approbation par la Commission Européenne.



Cotée à Paris, l'action Engie progressait de 0,5% suite à ces annonces, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,2% pour l'indice CAC 40.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.45%