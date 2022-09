Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: le franchissement des 13E pourrait être décisif information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - Engie aligne une 5ème séance de hausse consécutive (+10% gagnés d'un seule élan, puis 7 hausses en 8 séances pour +14%): le franchissement des 13E (résistance du 17 au 25 août) pourrait être décisif et serait suivi d'un test de la résistance oblique ascendante moyen terme qui gravite vers 13,85E (ex-sommet du 14 janvier).





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.87%