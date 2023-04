Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: le financement du parc éolien Moray West est bouclé information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - Engie a annoncé vendredi avoir bouclé le financement du projet Moray West, un parc éolien offshore situé au large de l'Ecosse dont la mise en service est prévue en 2025.



Le groupe énergétique précise que sa coentreprise Ocean Winds, détenue à partité avec le portugais EDP Renewables, a sécurisé l'enveloppe de deux milliards de livres sterling (environ 2,2 milliards d'euros) nécessaire au lancement du projet.



Le parc, dont la construction doit démarrer d'ici à la fin de l'année, fournira 882 MW d'énergie verte renouvelable via 60 turbines à des clients cherchant à bénéficier d'énergie propre dans le cadre de contrats d'achat d'électricité.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.73%