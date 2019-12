Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : le départ d'Isabelle Kocher en mai 2020? Cercle Finance • 09/12/2019 à 10:42









(CercleFinance.com) - L'Etat aurait décidé de remplacer Isabelle Kocher de la direction générale mais son départ devrait attendre la prochaine Assemblée Générale du groupe en mai 2020 indique ce matin Les Echos. ' L'Etat ne voudrait pas donner de crédit au scénario de démantèlement de l'ex-GDF Suez au travers de la cession des infrastructures gazières (GDRF, GRTgaz) ' indiquent les analystes d'Invest Securities. ' Les autorités veulent également convaincre les salariés qu'il n'y a pas de projet de démantèlement du groupe ' indique Aurel BGC. Elles voudraient laisser du temps au conseil d'administration pour trouver un successeur. A la différence de la direction générale, le conseil souhaiterait la scission des infrastructures gazières de l'ex-GDF afin de simplifier le groupe, à l'instar de ses pairs européens. Et, potentiellement, de faire remonter le cours de l'action, qui demeure dans de basses eaux. Une nouvelle réunion du conseil d'administration d'Engie, qui pourrait être 'décisive', aura lieu le 17 décembre.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.48%