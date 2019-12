Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : le conseil critique vis-à-vis de la DG ? Cercle Finance • 03/12/2019 à 09:30









(CercleFinance.com) - Selon BFM Business, le mandat de l'actuelle directrice générale (DG) d'Engie, Isabelle Kocher, pourrait ne pas être renouvelé à son terme, en mai prochain. Depuis un mois, le conseil d'administration présidé par Jean-Pierre Clamadieu (et qui comprend le président de Safran, Ross McInnes, et l'ex-patron d'Airbus, Fabrice Brégier) passe au crible la stratégie d'Isabelle Kocher. Certains de ses membres auraient été 'très critiques' vis-à-vis de la transformation qu'elle a engagé, rapporte BFM Business. Les reproches seraient d'abord d'ordre managériaux et stratégiques. Une nouvelle réunion du conseil d'administration d'Engie, qui pourrait être 'décisive', aura lieu le 17 décembre.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.64%