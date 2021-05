Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : le CA progresse de 4,8% au 1er trimestre Cercle Finance • 18/05/2021 à 09:42









(CercleFinance.com) - Engie enregistre un chiffre d'affaires de 16,9 MdsE au titre du 1er trimestre, soit une croissance organique de 4,8% par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, l'EBITDA progresse de 7,3% (en organique), à 3,2 MdsE, et l'EBIT de 10% (en organique) à 2,1 MdsE. Evoquant 'un bon début d'année', Catherine MacGregor, directrice générale, annonce que les priorités d'Engie sont claires: 'améliorer notre performance en nous concentrant sur notre expertise industrielle de premier plan ; finaliser les revues stratégiques en cours et créer de la valeur en allouant le capital aux activités qui permettront d'accélérer la transition vers la neutralité carbone.' Engie confirme ainsi sa guidance 2021, à savoir un résultat net récurrent part du Groupe compris entre 2,3 et 2,5 MdsE, soit un EBITDA compris entre 9,9 à 10,3 MdsE et un EBIT de 5,2 à 5,6 MdsE.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.06%