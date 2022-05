Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: lancement du label TED avec Bureau Veritas information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 14:16









(CercleFinance.com) - Engie annonce le lancement du label TED (pour Transition Energétique Durable), une initiative co-conçue avec Bureau Veritas visant à donner aux citoyens, ainsi qu'aux territoires, des gages de rigueur et de transparence au sujet des énergies renouvelables.



Le label repose sur un socle d'engagements valables pour le développement et l'exploitation des activités renouvelables, notamment autour de la préservation de la nature à proximité des installations et de l'optimisation de leur contribution à la lutte contre le dérèglement climatique



'Nous voulons proposer une manière singulière de développer et produire ces énergies renouvelables, en intégrant les spécificités des territoires. L'ensemble de ces engagements, qui va au-delà des exigences réglementaires en France, constituera à terme la référence pour le développement et l'exploitation des installations renouvelables d'Engie dans le monde, en prenant en compte les réalités locales', assure Catherine MacGregor, directrice générale d'Engie.





Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.14%