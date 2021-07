Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie : lance le 'Power Purchase Agreement' pour tous information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Engie annonce que la mise en service du parc solaire de Fanjeaux dans l'Aude (18 MWc) va permettre de développer un nouveau modèle de Power Purchase Agreement (PPA). Il s'agit du premier 'Green PPA'fournissant des clients collectivités et industriels en France, sans critère de taille ni de volume de consommation. Le Green PPA permet à un client de concrétiser sa transition énergétique en identifiant le site de production qui couvrira ses consommations, indique Engie. Jusqu'ici réservé à de grands volumes de consommation, Engie ouvre ainsi le modèle du PPA à de nouveaux profils de consommateurs BtoB.

