Engie : la directrice générale ne sera pas reconduite

(CercleFinance.com) - Engie annonce que son conseil d'administration a decidé de ne pas proposer le renouvellement du mandat d'administrateur d'Isabelle Kocher à l'occasion de la prochaine assemblée générale en mai 2020, ce qui mettra fin à ses fonctions de directrice générale. Le conseil d'administration a mandaté son président, Jean-Pierre Clamadieu, avec l'appui du comité des nominations, des rémunérations, et de la gouvernance, présidé par Françoise Malrieu, pour rechercher le prochain dirigeant du groupe énergétique. En attendant, le pilotage opérationnel sera confié collégialement aux DGA Paulo Almirante, directeur général des opérations, Judith Hartmann, directrice financière, et Claire Waysand, secrétaire générale, cette dernière comme directrice générale par interim.

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.48%