Engie: la construction d'un parc BESS lancée en Belgique

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé avoir lancé aujourd'hui sur son site de Vilvorde en Belgique le chantier de ce qui s'annonce comme l'un des plus grands parcs de batteries en Europe.



Avec 200 MW de capacité installée s'étendant sur un terrain de 3,5 hectares, ce gigantesque systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) pourra stocker jusqu'à 800 MWh d'énergie à travers 320 modules de batteries et les restituer au réseau pendant quatre heures.



Equivalent à 160.000 batteries domestiques de 5 kWh, il pourra couvrir la consommation électrique de 96.000 ménages.



Son démarrage se fera en deux temps, avec la mise en service d'une première phase représentant 100 MW en septembre 2025, avant la mise en ouvre d'une seconde étape de 100 MW supplémentaires prévue en janvier 2026.



Ce parc de batteries est lié par un contrat de 15 ans avec Elia, le gestionnaire du réseau national.



Dans un communiqué, Engie souligne qu'il développe deux autres projets BESS en Belgique, pour lesquels il a déjà obtenu les permis nécessaires, à Kallo (100MW/400 MWh) et à Drogenbos (80MW/320 MWh).



L'entreprise rappelle qu'elle s'est donné comme objectif d'atteindre 10 GW de capacité installée de batteries au niveau mondial d'ici à 2030.



A titre de comparaison, Engie disposait de 1,3 GW de capacité de batteries en exploitation et de 3,6 GW sécurisés en cours de développement à la fin 2023.





