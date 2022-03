Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: l'UE autorise la création d'une coentreprise information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé la création de SSEC, soit une structure créée conjointement par Certas Energy France (Certas) et Engie Energie Services - Engie Solutions (Engie Solutions).



SSEC sera active dans l'installation et l'exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques en France.



Certas est une société d'exploitation de stations-service en France sur le réseau autoroutier et routier.



Engie Solutions fournit des prestations de services liées à la maîtrise de l'énergie en France.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.







