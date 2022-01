Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: l'UE approuve l'acquisition d'Eolia information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 16:20









(CercleFinance.com) - La Commission Européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Eolia, basée en Espagne, par Engie Spain et Predica, basées en France.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence car les chevauchements entre les activités des entreprises sont limités.







