Engie : jour J pour les trois candidats d'Equans

L'acquisition, de par sa taille, aurait un impact important sur le profil des deux groupes de BTP français observe le journal. "Pour Bouygues , les services à l'énergie deviendraient le premier des métiers, devant Colas. Pour Eiffage (72.500 salariés, contre 74.000 pour Equans), le projet serait encore plus transformateur, augmentant son chiffre d'affaires d'environ 75 %", selon Les Echos.

A cet égard souligne le quotidien, le prix ne sera pas le seul critère de choix. Engie a annoncé qu'il tiendrait compte du projet industriel du repreneur, de sa capacité à mener à bien financièrement l'acquisition et de son projet social.

(AOF) - Le repreneur d'Equans devrait être désigné dans les prochains jours. Bouygues, Eiffage et le fonds américain Bain remettent aujourd'hui leurs offres de reprise pour la filiale de services multitechniques d'Engie. Toutes seraient supérieures à 6 milliards d'euros, rappelle ce matin le journal Les Echos. L'énergéticien français désignera le repreneur dans les prochains jours, une fois obtenu le feu vert de l'Etat actionnaire.

