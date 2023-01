Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Engie: investit dans la startup grenobloise Alpinov X information fournie par Cercle Finance • 20/01/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - Engie annonce que Engie New Ventures, son fonds d'investissement de la Recherche et Innovation dédié aux start-up innovantes accélérant la transition énergétique, a investi dans Alpinov X.



Cette start-up grenobloise, créée en 2017, produit des équipements de froid à haute valeur environnementale en utilisant l'eau comme fluide frigorigène.



'Générer du froid avec de l'eau pour des applications telles que les réseaux de froid et les data centers est une innovation technique que la startup française Alpinov X est en passe de franchir', assure Engie/



Alpinov X a d'ores et déjà développé un prototype de 500 kWf, opérationnel.



En partenariat avec Engie , la start-up entend développer et commercialiser une machine de plus grande capacité d'ici quelques années.