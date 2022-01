Engie intègre la liste des valeurs préférées de Goldman Sachs information fournie par AOF • 10/01/2022 à 11:48



(AOF) - Goldman Sachs a intégré Engie au sein de sa liste de valeurs préférées (Conviction Buy List) et relevé son objectif de cours sur le titre de 17,2 à 18,2 euros. En 2021 observe le broker, le groupe a amélioré son image de dossier d'investissement, surprenant favorablement ses attentes comme celles du consensus Bloomberg. Le bureau d'études salue également la stratégie de rotation des actifs du groupe au profit du "renouvelable". Lorsque cette transformation sera achevée ajoute l'analyste, Engie devrait bénéficier de deux leviers de croissance des bénéfices.



Premièrement, se concentrer sur des activités neutres en carbone offre des opportunités d'investissement et de croissance considérables.



Deuxièmement, cette transition devrait rendre visible la valeur, encore en partie cachée, des actifs du groupe.



Selon le courtier, la journée investisseurs du 15 février prochain est une bonne occasion pour Engie d'annoncer une accélération de sa stratégie.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe né en 2008 de la fusion GDF-Suez, leader mondial de la transition énergétique, premier producteur mondial d'électricité non nucléaire, premier fournisseur de services d’efficacité énergétique, deuxième fournisseur de services à l’environnement ;

- Activité de 55,8 Mds€ avec de fortes positions en Europe d’où proviennent 64 % des revenus, dont 36 % pour la France, devant les Amérique (16 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur le contrôle de la chaîne de valeur et sur le recentrage sur 5 métiers : les renouvelables, les infrastructures, les infrastructures énergétiques décentralisées et la production & fourniture d’énergie et la gestion de l’énergie et du nucléaire ;

- Capital contrôlé à 23,64 % par l'Etat, aux côtés de la Caisse des dépôts (4,59 %), et à 3,2 % par les salariés, Jean-Pierre Clamadieu présidant le conseil d'administration, Catherine MacGregor assurant la direction générale ;

- Structure financière maîtrisée avec 22,4 Mds€ de dette face à 35 Mds€ de capitaux propres.



Enjeux

- Stratégie de croissance annuelle des Renouvelables portée à 4 GW entre 2022-25 et 6 GW entre 2026-30 via : simplification avec 4 Business Units contre 25 / déploiement de « BRIGHT », spécialisé dans les services multi-techniques / 9 à 10 Mds€ de cessions et 15 à 16 Mds€ d’investissements de croissance d'ici 2023 ;

- Stratégie d'innovation : recul de 70 % des émissions de CO2 par rapport à 2016 et montée à 58 % des énergies renouvelables dans la production d'électricité / sortie totale du charbon en Europe en 2025 et ailleurs en 2027, articulée entre la croissance des activités durables et la gestion des risques dans la production / engagement pour un net zéro carbone en 2045 financée par des emprunts verts ;

- Résistance de la rentabilité au recul des prix de gaz européen réglementés grâce à la position de leader au Brésil, à la flotte de CCGT (la plus grande d'Europe), aux renouvelables et aux partenariats de long terme avec les producteurs de gaz, tel Gazprom.